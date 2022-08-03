Вбивця активістки Ірини Ноздровської отримав 15 років в’язниці
Суд визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві активістки, київської правозахисниці Ірини Ноздровської та засудив його до 15 років позбавлення волі. У середу, 3 серпня, в Офісі генпрокурора повідомили, що чоловіка засудили за умисне вбивство, яке було вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).
«Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік із ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок численних колото-різаних ран», – повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що під час судового розслідування чоловік перебував під вартою.
У суді Россошанський своєї вини не визнав.
Нагадаємо, що 1 січня у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло 38-річної юристки і правозахисниці Ірини Ноздровської, розшук якої поліція оголосила 30 грудня. Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. У вбивстві запідозрили Юрія Россошанського, який з січня 2018 року перебував під вартою. Розслідування у справі було завершено 15 серпня цього ж року. Тоді повідомлялося, що підозрюваному у вбивстві київської правозахисниці загрожує пожиттєве ув’язнення.