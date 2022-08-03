Юрія Россошанського засудили за умисне вбивство, яке було вчинене з особливою жорстокістю

Суд визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві активістки, київської правозахисниці Ірини Ноздровської та засудив його до 15 років позбавлення волі. У середу, 3 серпня, в Офісі генпрокурора повідомили, що чоловіка засудили за умисне вбивство, яке було вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

«Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік із ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок численних колото-різаних ран», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що під час судового розслідування чоловік перебував під вартою.

У суді Россошанський своєї вини не визнав.