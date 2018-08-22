Справу про вбивство правозахисниці Ноздровської перенаправили в Ірпінський суд

Справою про вбивство київської правозахисниці Ірини Ноздровської займеться Ірпінський міський суд Київської області.

Розслідування у справі було завершено 15 серпня. За повідомленням прес-служби суду, справа була передана з Вишгородського районного суду Київської області за ухвалою апеляційного суду Київської області. Суд наголосив, що судове провадження здійснюватиметься на засадах верховенства права.

Підозрюваний Россошанський з 9 січня перебуває під вартою. Як повідомляв раніше ZAXID.NET, йому загрожує довічне ув’язнення, оскільки 23 липня, прокуратура Київської області змінила звинувачення і перекваліфікувала справу з вбивства, на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, що 1 січня у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло 38-річної юристки і правозахисниці Ірини Ноздровської, розшук якої поліція оголосила 30 грудня. Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. У вбивстві запідозрили Юрія Россошанського, який з січня перебуває під вартою.