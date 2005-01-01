Нардеп Геращенко назвав основний мотив вбивства юристки Ірини Ноздровської

Мотивом убивства юриста Ірини Ноздровської була помста за її правозахисну діяльність, доказів для суду достатньо. Про це повідомив народний депутат із фракції «Народний фронт» Антон Геращенко.
«Поліція справді затримала підозрюваного в убивстві Ірини Ноздровської. Мотив убивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність», - написав нардеп на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок увечері.
Він зазначив, що слідство відновило всю картину цього злочину за хвилинами. «Доказів для суду більше ніж достатньо. Тепер на підозрюваного чекає суд і тривале тюремне ув'язнення. Буде це довічне ув'язнення або тривалий термін позбавлення волі - вирішуватиме суд», - написав він.
Між тим «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що затриманий за підозрою в убивстві Ноздровської є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського.
Раніше цього дня прес-служба МВС України з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового повідомила, що підозрюваного у скоєнні вбивства правозахисниці затримали. Як розповів начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, наразі тривають активні слідчі дії та необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення можливих свідків і очевидців, які могли пересуватися разом із Іриною Ноздровською. Таким чином, правоохоронці зможуть отримати додаткову доказову базу в цій справі.
Наразі триває перевірка показань затриманого підозрюваного в частині його причетності до цього злочину.
У понеділок ввечері затриманому чоловікові оголосили підозру.
Як повідомлялося, юриста Ірину Ноздровську, яка проживала в с. Демидів Вишгородського району, знайшли мертвою в річці 1 січня. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. У Нацполіції України повідомили, що до розслідування вбивства Ноздровської залучені 300 співробітників відомства, зокрема оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі.
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