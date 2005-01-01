Поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської

Поліція затримала і допитує підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської

Поліція встановила та затримала підозрюваного у вбивстві юристки та правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це у понеділок, 8 січня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ МВС Сергій Яровий.

Повідомлено, що правоохоронці відновили увесь маршрут руху загиблої у день її зникнення – від станції метро «Героїв Дніпра» у Києві до селища Демидів на Київщині. Крім того, правоохоронці встановили та опитали усіх шістьох водіїв маршрутних автобусів, які в проміжку з 17:00 до 18:00 рухалися вказаним маршрутом. Поліцейські провели поквартирні і побудинкові обходи, опитавши понад тисячу мешканців с. Демидів.

«Використовуючи весь масив цих даних, які ми отримали – технічні можливості, допити водіїв і встановлених людей, які рухалися від метро «Героїв Дніпра» до Демидова, нами була повністю відтворена картина з 17-ї до 18-ї години. Відтак сьогодні слідчими було прийнято рішення – в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу був затриманий підозрюваний», – доповів Сергію Яровому начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Він додав, що зараз тривають активні слідчі дії та необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення можливих свідків та очевидців, які могли пересуватися разом з Іриною Ноздровською. Таким чином, правоохоронці зможуть отримати додаткову доказову базу у цій справі. Крім того, у кримінальному провадженні за фактом вбивства Ірини Ноздровської призначено значну кількість криміналістичних експертиз.

За інформацією начальника кримінальної поліції, із підозрюваним проводять перші слідчі дії.

Своєю чергою начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад зазначив, що наразі проводиться перевірка свідчень затриманого підозрюваного в частині його причетності до вказаного злочину.

Нагадаємо, про зникнення павозахисниці Ірини Ноздровської її родичі повідомили 29 грудня. А вже 1 січня у річці біля села Демидів на Київщині її знайшли мертвою. Правоохоронці припускають, що жінку викинули з мосту.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський – племінник районного судді, який на момент ДТП був у стані наркотичного сп'яніння. Ірина змогла добитися покарання для Россошанського – у травні 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак 27 грудня в Апеляційному суді Київської області адвокат Россошинського намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.

2 січня поліція викликала на допит колишнього нареченого загиблої Віталія Сергєєва. Пізніше Віталій Сергєєв повідомив журналістам, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного. Він також сказав, що не знає, хто і через що міг вбити юристку.

Під стінами Головного управління Національної поліції у Києві 2 січня відбулась акція, під час якої активісти вимагали швидкого та оперативного розслідування вбивства Ірини Ноздровської.