Генпрокурор повідомив, що затриманому за вбивство Ноздровської оголосили підозру

Мешканцеві Київської області, затриманому в справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської оголосили підозру. Про це в понеділок ввечері, 8 січня, на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Щойно слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві Ноздровської», - написав він.

Луценко подякував працівникам Нацполіції та прокуратури, які «в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу». «Так само, як зробили це в понад 2 тисячах проваджень по вбивствах минулого року», - додав він.

Раніше повідомлялося, що напередодні поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Ним виявився є родич племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського.

Ще перед офіційною заявою поліції журналіст телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що затриманий чоловік зізнався у скоєнні злочину.

Нагадаємо, про зникнення павозахисниці Ірини Ноздровської її родичі повідомили 29 грудня. А вже 1 січня у річці біля села Демидів на Київщині її знайшли мертвою. Правоохоронці припускають, що жінку викинули з мосту.