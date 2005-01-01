Поліція затримала двох львів’ян, які вкрали у водія Mercedes ₴300 тис.

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 17:3212970

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Правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до розбійного нападу та пограбування. Двоє братів, мешканців Львова, відібрали у своєї жертви сумку з грошима у сумі близько 300 тис. грн. Про це 5 січня повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

У п’ятницю близько 9:30 поліція отримала повідомлення про те, що у селі Муроване Пустомитівського району двоє зловмисників у масках напали на водія автомобіля Mercedes. Невідомі чоловіки погрожували водієві зброєю та відібрали у нього сумку з грошима, після чого втекли. Грабіжникам вдалось заволодіти 300 тис. грн.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, до розшуку нападників були задіяні працівники різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Невдовзі після скоєння злочину, працівники Управління карного розшуку затримали грабіжників. Особи зловмисників встановлені: ними виявились двоє братів, мешканців Львова, віком 26 та 30 років. Речові докази у них вилучили.

За фактом пограбування відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Невдовзі суд обере для затриманих міру запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування.

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