На Хмельниччині п’яний чоловік з ножем важко поранив поліцейського

У Хмельницькій області увечері вівторка, 9 січня, 22-річний чоловік напав з ножем на 25-річного дільничного поліцейського, котрий наразі перебуває в реанімації. Його стан після проведення операції залишається стабільно важким, повідомила у середу, 10 січня, Національна поліція.

Як йдетьсяу повідомленні, 25-річний дільничний перебував поза службою і ввечері повертався додому. Дорогою він зустрів компанію з чотирьох місцевих молодиків. Один з них, який мешкав на дільниці обслуговування поліцейського, попросив про розмову віч-на-віч. Старший лейтенант погодився і відійшов з ним у бік. «Чоловік раптом вдарив ножем поліцейського», – повідомили у поліції.

Поранений зміг повідомити про напад до чергової частини. Майже одразу поліцейські розшукали та затримали підозрюваного. Він, та його товариші, які були свідками події, перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Мотиви злочину наразі встановлюються, відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.