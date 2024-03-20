У нападників виявили пістолет та гранати

Правоохоронці на Черкащині затримали двох чоловіків, які планували вбивство одного з місцевих суддів. Чоловіки належали до місцевого криміналітету, який мав вплив в області, повідомили у середу, 20 березня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, представник злочинного світу, який живе на Черкащині та має вплив на криміногенну обстановку в Умані, організував вбивство судді одного з районних судів. Скоїти вбивство мав його спільник.

Під час підготовки до злочину чоловіки слідкували за суддею, вивчаючи його розпорядок дня. Крім того, зловмисники вивчали місця, в яких найчастіше була жертва, та маршрути пересування судді.

«До умисного вбивства особи ретельно готувалися. Для реалізації злочинного плану на початку 2024 року вони придбали зброю та боєприпаси. Також купили змінний одяг, взуття, рукавички та інші засоби конспірації для уникнення викриття протиправних дій», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Вбивству судді вдалося запобігти, а зловмисників затримали правоохоронці. Під час обшуків у їхніх помешканнях виявили пістолет з глушником, який переробили зі стартового у бойовий, а також патрони до нього. Також правоохоронці виявили дві гранати, рукавички та одяг.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам підозри за ч. 1 ст. 14 ККУ (підготовка до злочину), п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство за змовою), ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження за зброєю). Чоловікам може загрожувати довічне позбавлення волі.