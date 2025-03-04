Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

На Чернігівщині правоохоронці викрили схему розкрадання понад 3 млн грн, виділених на потреби військових. За даними слідчих, підозрювані закупили дрова для військовослужбовців за ціною, яка у понад два рази перевищує середньоринкову. Про це у вівторок, 4 березня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Слідчі встановили, злочинну схему організував керівник квартирно-експлуатаційного відділу гарнізону та залучив до співпраці свою підлеглу, а також цивільного постачальника. Діючи у змові, вони розікрали бюджетні гроші, які виділялися на потреби військових, а саме – закупівлю дров.

«Слідство встановило, що упродовж 2022 року члени ОЗГ провели 3 масштабні оборудки з постачання дров для опалення військових частин за цінами, що більш ніж удвічі перевищували середньоринкові», – йдеться у повідомленні.

Своїми діями військові посадовці та підприємець завдали оборонному бюджету збитків на понад 3 млн грн. Правоохоронці повідомили чиновникам про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України). Підприємцю інкримінують пособництво у розтраті (ч. 5 статті 27, ч. 5 статті 191 КК України).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та конфіскація майна.