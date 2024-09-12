Нові камери поставлять на центральній та новій алеї

В Чернівцях на центральному цвинтарі встановлять додаткові камери спостереження через крадіжки ритуальної атрибутики з могил. За даними міської ради крадіжки почастішали на центральній алеї герої та новій алеї, де також поховані загиблі військовослужбовці. Вебкамери на цвинтарі є, однак їх не достатньо, тому планують встановити додаткові.

Про збільшення камер спостереження на центральному кладовищі міста повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль. «Родичі загиблих військових часто приносять на могилу дорогу ритуальну атрибутику, наприклад, лампадки. І, на жаль, знаходять люди, які це крадуть», – повідомив виданню «Молодий буковинець» Ігор Крохмаль.

Посадовець пояснив, що центральний цвинтар охороняє приватна фірма, яка виграла тендер. Згідно з умовами є визначені два пости охорони.

«Охоронці, які там працюють, обходять кладовища час від часу, але контролювати 60 га складно. Тому була пропозиція, щоб на центральній частині цвинтаря і там, де зробили нову алею героїв, встановити додаткові камери», – зазначив заступник міського голови Чернівців.

На деяких алеях працюють камери, але їх не вистачає для того, щоб охопити усю територію і вести запис з різних ракурсів. Наразі фахівці мають визначити кількістю камер для відеоспостереження. В міській раді планують, що їх встановлять на кладовище ще цього року.