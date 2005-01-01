На Дніпропетровщині 14-річний хлопець вбив 13-річну дівчину після дискотеки

СуспільствоВолодимир Пиріг, 4 червня20671

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В Синельниківському районі Дніпропетровської області 14-річний хлопець вбив 13-річну дівчину, коли вони обоє поверталися з дискотеки.

За повідомленням обласної поліції, інцидент стався у ніч з 1 на 2 червня в селищі Іларіонове. У п’ятницю, 1 червня, дівчина пішла на дискотеку, після чого батьки втратили з нею зв’язок. Тіло вбитої виявили місцеві жителі вночі суботи, 2 червня.

«У скоєнні злочину поліцейські запідозрили 14-річного хлопця, жителя цього ж селища. Було встановлено, що підлітки разом пішли з дискотеки. На березі ставка між ними стався конфлікт, в результаті якого хлопець вбив дівчину», – повідомили у поліції, але не уточнили, в який спосіб це вбивство сталося.

У поліції також повідомили, що раніше хлопця вже притягали до кримінальної відповідальності за викрадення скутера.

Хлопця затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому також вручили підозру у скоєнні умисного вбивства.

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