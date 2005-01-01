На Львівщині затримали чоловіка, що ґвалтував свою 4-річну доньку

СуспільствоСофія Лазуркевич, 4 червня18640

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У неділю, 3 червня, у одному із сіл Миколаївського району Львівщини правоохоронці затримали чоловіка, що ґвалтував свою 4-річну доньку. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

До правоохоронців звернулась мати дівчинки, яка повідомила про факт зґвалтування співмешканцем їхньої 4-річної доньки. На місці працювали слідчі, що затримали чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.153 ККУ.

За даними сайту «Форпост», правоохоронці затримали 35-річного Василя К. що проживає із 22-річною жінкою у селі Тернопілля. У них є четверо дітей, найстаршій дитині -5 років, а наймолодшому хлопчику приблизно півроку. Однак у Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що дівчинці ще не виповнилось 5 років.

«Форпост» також повідомив, що цей чоловік неодноразово ґвалтував дівчинку. Однак у поліції цього факту не підтверджують, посилаючись на те, що зараз розпочато низку експертиз. Сьогодні або завтра суд обере чоловіку міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

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