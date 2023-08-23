На Дніпропетровщині командир розвідки викрав військове спорядження на пів мільйона гривень
Речі, які чоловік вкрав з частини, він здав у ломбарди
Прокуратура затримала командира взводу на Дніпропетровщині, який викрав військового майна на приблизно 500 тис. грн. Чоловік вкрав два дрони та радіостанції, за що йому оголосили про підозру, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у середу, 23 серпня.
Правоохоронці повідомили, що командир розвідувального взводу, який належить до однієї з військових частин Дніпропетровщини, викрав ввірене йому військове майно. Зокрема йдеться про чотири комплекти портативних радіостанцій спецпризначення, а також два квадрокоптери. Загальна вартість збитків оцінюється у 500 тис. грн.
«Він здав це військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.
Командиру оголосили про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ (викрадення військового майна). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 22 серпня поліція провела понад 200 обшуків в обласних ТЦК та медзакладах. Правоохоронці перевіряли військкомати та ВЛК на причетність до корупційних схем. 23 серпня у поліції повідомили, що внаслідок обшуків слідчі вилучили понад 10 тисяч медичних справ.