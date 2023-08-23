За крадіжку чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Прокуратура затримала командира взводу на Дніпропетровщині, який викрав військового майна на приблизно 500 тис. грн. Чоловік вкрав два дрони та радіостанції, за що йому оголосили про підозру, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у середу, 23 серпня.

Правоохоронці повідомили, що командир розвідувального взводу, який належить до однієї з військових частин Дніпропетровщини, викрав ввірене йому військове майно. Зокрема йдеться про чотири комплекти портативних радіостанцій спецпризначення, а також два квадрокоптери. Загальна вартість збитків оцінюється у 500 тис. грн.

«Він здав це військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Командиру оголосили про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ (викрадення військового майна). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 серпня поліція провела понад 200 обшуків в обласних ТЦК та медзакладах. Правоохоронці перевіряли військкомати та ВЛК на причетність до корупційних схем. 23 серпня у поліції повідомили, що внаслідок обшуків слідчі вилучили понад 10 тисяч медичних справ.