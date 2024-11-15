Підполковник ЗСУ змушував військових будувати будинки матері та тещі

На Дніпропетровщині співробітники Державного бюро розслідувань викрили командира військової частини, який змушував підлеглих будувати будинки для його родичів. Про це у п’ятницю, 15 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, військовослужбовці з 2022 року зводили два будинки для матері та тещі підполковника. Крім того, командир наказав також обладнати у будинку для матері зону барбекю. У разі відмови посадовець погрожував військовим, що направить їх проходити службу на передовій у найгарячіших точках.

«Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань», – йдеться у повідомленні.

Командира військової частини затримали та повідомили про підозру у перевищенні повноважень, що вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Правоохоронці також провели 12 обшуків у помешканнях, на робочих місцях командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи щодо нарахованої та виплаченої зарплати військовослужбовцям, відомості про їх нібито заступання в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, а також чорнові записи щодо будівництва.

Встановлено, що своїми діями підполковник завдав державі збитків на 2,5 млн грн. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.