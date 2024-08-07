На Житомирщині правоохоронці викрили командира військової частини на перевищенні службових повноважень. За даними слідчих, чоловік змушував підлеглих будувати йому будинок та магазин. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області.

Слідчі встановили, 45-річного командира військової частини у робочий час регулярно залучав підлеглих військових до будівництва власного будинку та магазину у одному з сіл області.

Правоохоронці затримали військового та провели у нього обшук. Під час слідчих дій поліцейські виявили у чоловіка понад 400 тис. грн, 1000 доларів, службову документацію, чорнові записи.

Наразі командиру військової частини оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, у червні на Одещині співробітники Державного бюро розслідувань викрили командувача регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому будинок.