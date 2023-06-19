У чоловіка виявили гранати та стрілецьку зброю

Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила співробітника «Укрзалізниці», який збирав дані про залізничну інфраструктуру для росіян та планував скоїти диверсію на залізниці. Чоловік почав працювати на російські спецслужби на початку 2023 року, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 19 червня.

За даними правоохоронців, працівник «Укрзалізниці» збирав інформацію про перевезення залізницею, маршрути та місця розвантаження техніки для контрнаступу ЗСУ. Агент також здавав росіянам координати мостів та залізничних станцій, через які перевозили озброєння для українських захисників.

«Також російські загарбники розглядали "варіант диверсії" на об’єктах "Укрзалізниці" за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті», – повідомили у прес-службі СБУ.

Співробітники СБУ викрили та затримали зрадника. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили гранати та карабін, а також димові шашки та велика кількість боєприпасів. Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Співробітнику «Укрзалізниці» загрожує довічне ув'язнення.