За шпигування за ЗСУ чоловік отримував до 4000 грн у криптовалюті

Служба безпеки України викрила та затримала чоловіка, який шпигував на користь Росії за Повітряними силами ЗСУ. Шпигуна цікавила бойова авіація та шляхи постачання боєприпасів на фронт, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 7 червня.

За даними правоохоронців, місцевий мешканець Дніпропетровщини, якого завербували у липні 2022 року російські агенти, до того регулярно публікував фото позицій українських військ у російському Telegram-боті. Шпигуна запросили працювати на агресора та пообіцяли платити у криптовалюті.

«Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що залучені для постачання боєприпасів на фронт. За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4000 грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця», – повідомили у прес-службі СБУ.

Матеріали, які збирав шпигун про ЗСУ, були потрібні для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливих об'єктах. За місцем проживання чоловіка, де його затримала СБУ, виявили мобільний телефон та планшет із доказами зв'язку з ФСБ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного часу). Шпигуну загрожує довічне ув'язнення, наразі його тримають під вартою.