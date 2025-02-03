Ніж, який правоохоронці вилучили у 17-річної підозрюваної

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, поліція затримала 17-річну дівчину. Правоохоронці підозрюють її у вбивстві власного дідуся. Про це у понеділок, 3 січня, повідомили у і Криворізькому районному управлінні поліції.

Подія трапилась вранці неділі, 2 лютого, у Довгинцівському районі Кривого Рогу. Попередньо правоохоронці встановили, що між 17-річною дівчиною та її 75-річним дідусем виникнув конфлікт. Під час сварки затримана нанесла літньому чоловіку близько 60 ударів ножем. Від отриманих травм дідусь помер.

Правоохоронці затримали дівчину та оголосили їй підозру в умисному вбивстві. Також з місця події правоохоронці вилучили два кухонні ножі, якими дівчина, ймовірно, вбила дідуся. Наразі слідчі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Мукачеві, що на Закарпатті, правоохоронці затримали 19-річну дівчину за підозрою у вбивстві свого 52-річного батька.

У травні 2024 року поліцейські затримали 21-річну дівчину, яка шість разів вистрелила у батька з бойового пістолета. 50-річний чоловік помер від вогнепальних поранень.