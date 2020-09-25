Спецпідрозділ поліції КОРД затримав чотирьох злочинців, які підірвали банкомат у Новомосковському районі Дніпропетровської області та викрали звідти близько 1 млн грн.

Як повідомила 25 вересня прес-служба поліції області, інформація про те, що група злочинців готується підіравати банкомат у Новомосковському районі надійшла від поліції Сумщини. Затримали чотирьох крадії вже після скоєнного злочину. Ними виявилися троє жителів Сумської області та один мешканець Кам’янського району віком від 34 до 49 років.

«Під час переслідування зловмисники чинили опір та протаранили службовий автомобіль спецпризначенців КОРД. Заблокувавши автомобіль втікачів, поліція затримала всіх чотирьох учасників злочину. Під час огляду авто Opel Omega оперативники вилучили викрадені касети із банкомату із сумою близько мільйона гривень, зброю та інші речові докази. Також правоохоронці встановили, що затримані приїхали в область на двох автомобілях. Після підриву банкомату, вони залишили автомобіль BMW у селищі поблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.