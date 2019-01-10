На Донбасі комунальники отримали поранення під обстрілу бойовиків

Наразі стан та характер поранень співробітників компанії уточнюється

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 16:13330

До теми

Співробітники українського КП «Вода Донбасу» потрапили під обстріл в районі прифронтового села Крута Балка, що поблизу міста Ясинувата.

Про це повідомляється на сайті компанії. У повідомленні зазначають, що під час розчищення дороги до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу були поранені три співробітники компанії. Боєприпасами також був пошкоджений автомобіль ЗІЛ-131 який згодом згорів . Як зазначається, наразі стан та характер поранень співробітників компанії уточнюється. Варто додати, що КП «Вода Донбасу» займається видобуванням, розподіленням, транспортуванням, постачанням води та водовідведенням у Донецькій області.

У прес-службі ООС ситуацію поки що не коментували, проте раніше наголосили, що опорні пункти наших військ вкотре були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Донбасі оголошено про початок режиму «різдвяного перемир'я» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук