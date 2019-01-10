На Донбасі комунальники отримали поранення під обстрілу бойовиків

Співробітники українського КП «Вода Донбасу» потрапили під обстріл в районі прифронтового села Крута Балка, що поблизу міста Ясинувата.

Про це повідомляється на сайті компанії. У повідомленні зазначають, що під час розчищення дороги до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу були поранені три співробітники компанії. Боєприпасами також був пошкоджений автомобіль ЗІЛ-131 який згодом згорів . Як зазначається, наразі стан та характер поранень співробітників компанії уточнюється. Варто додати, що КП «Вода Донбасу» займається видобуванням, розподіленням, транспортуванням, постачанням води та водовідведенням у Донецькій області.

У прес-службі ООС ситуацію поки що не коментували, проте раніше наголосили, що опорні пункти наших військ вкотре були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку.