Військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань

Військовослужбовець одного із підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил потрапив у полон бойовиків. Його відсутність виявили ще 17 грудня, однак про факт його перебування в полоні стало відомо лише сьогодні.

«17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали», – повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань.

«Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставини події з’ясовуються», – підсумували в штабі.

До слова, сьогодні двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того минулої доби окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили«тишу». При цьому було поранено цивільного – чоловіка, який повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі. Він отримав легке поранення. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

17 грудня вчора бойовики повернули тіло військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію і там загинув. ТКГ спочатку опублікувала заяву, що військовий «скоїв самовільний перехід на сторону противника і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації». Потім на сторінці ТКГ виправили повідомлення, зазначивши, що наразі причини смерті бійця не відомі. Як засвідчила згодом експертиза, результати якої є у видання «Цензор.Нет», насправді військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті – насильницька. Також на тілі військовослужбовця виявлено численні синці та пошкодження.