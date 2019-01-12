На Донбасі військові ЗСУ завадили окупантам обладнати позиції на нейтральній території

Ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою

СуспільствоАндрій Стець, 12 січня9100

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На Донбасі військові ЗСУ завадили окупантам обладнати позиції на нейтральній території
фото ЕРА
Наші військові помітили переміщення російських окупантів та відкрили вогонь

На Донеччині українські бійці припинили спробу російсько-окупаційних військ просунутися вперед й облаштувати позиції на нейтральній території. Про це повідомив представник прес-центру операції Об’єднаних сил Олексій Жуганов.

«Поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку окупанти під прикриттям вогню намагалися просунутися вперед та обладнати свої позиції на ділянці місцевості, яка знаходиться на нейтральній території. Незважаючи на складність тактичної обстановки, наші військові помітили переміщення російських окупантів, після чого командиром взводу було прийняторішення відкрити вогонь. Наміри ворога були перекреслені», - цитує Жуганова УНІАН.

Він також повідомив, що цієї доби станом на 12:00 ворог вогонь не відкривав.

Ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою, додав Жуганов. До слова, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

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