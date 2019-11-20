На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 бійців ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Противник обстріляв наші підрозділи з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

У відомстві зазначили, що впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

«В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок, сьогодні двічі запитувала «Тишу» для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів», – йдеться в повідомленні.