Штаб ООС підтвердив бойове поранення військового ЗСУ через скинуту з російського дрона гранату
Життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожує
Штаб Операції об'єднаних сил попередньо підтвердив бойове поранення військового, отримане 17 листопада неподалік Сизого Луганської області. Життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожує, повідомили на сторінці ООС у Facebook.
«На місці події продовжує працювати група військової служби правопорядку та військова прокуратура для встановлення причин поранення. Досліджуються обставини події, тривають спеціальні слідчі дії», - повідомили у штабі.
Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні ввечері російські війська атакували позиції 46-ї десантно-штурмової бригади біля села Сизе під Луганськом з території Російської Федерації. Один військовослужбовець отримав тяжкі поранення в результаті прицільно скинутої з безпілотного літального апарата гранати.
За інформацією журналіста Юрія Бутусова, потерпілий отримав множинні осколкові поранення спини.