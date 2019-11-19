Штаб ООС підтвердив бойове поранення військового ЗСУ через скинуту з російського дрона гранату

Штаб Операції об'єднаних сил попередньо підтвердив бойове поранення військового, отримане 17 листопада неподалік Сизого Луганської області. Життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожує, повідомили на сторінці ООС у Facebook.

«На місці події продовжує працювати група військової служби правопорядку та військова прокуратура для встановлення причин поранення. Досліджуються обставини події, тривають спеціальні слідчі дії», - повідомили у штабі.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні ввечері російські війська атакували позиції 46-ї десантно-штурмової бригади біля села Сизе під Луганськом з території Російської Федерації. Один військовослужбовець отримав тяжкі поранення в результаті прицільно скинутої з безпілотного літального апарата гранати.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, потерпілий отримав множинні осколкові поранення спини.