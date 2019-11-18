Російський безпілотник атакував ЗСУ біля Станиці Луганської, є тяжко поранений

Позиції 46 десантно-штурмової бригади біля Станиці Луганської були атаковані безпілотником

СуспільствоАндрій Стець, 18 листопада32520

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Російські військові з території РФ завдали удару по позиціях 46-ї десантно-штурмової бригади під Сизим поблизу Станиці Луганської. Унаслідок інциденту один український військовий зазнав тяжких поранень. Про це ввечері в понеділок, 18 листопада повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

«Російські війська атакували українські позиції біля села Сизе під Луганськом з території Російської Федерації, один військовослужбовець зазнав тяжких поранень. Сизе знаходиться на самому кордоні з РФ і поблизу лінії фронту біля Станиці Луганської, вважалося останніми роками тихим місцем. Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн тяжко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують - це не випадковий вибух, поранення - бойове», ­­­­­- написав Бутусов.

На думку журналіста, російське командування не могло не бути в курсі запуску безпілотника в цьому районі.

«Зараз за життя десантника борються лікарі. Цілком ймовірно, атака зроблена з території РФ, в районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення в Станиці Луганській. У будь-якому випадку, російське командування не могло не контролювати запуск безпілотника в цьому районі», - зазначив він.

У коментарях Бутусов уточнив подробиці інциденту.

«Поки окрім гранати нічого не підходить. Їх теж скидають, хоч і рідко. Характер поранень явно показує, що розрив був над землею, на рівні спини, але на певному віддаленні. Ноги теж посікло, але менше, тобто розсіювання було, причому боєць, очевидно, стояв», - написав Бутусов.

Водночас, в штабі проведення Операції об’єднаних сил інформацію, поширену журналістом, не коментують.

Доповнено 19.11. Ввечері у вівторок, 19 листопада, Штаб ООС підтвердив бойове поранення військового ЗСУ через скинуту з російського дрона гранату.

До слова, напередодні повідомлялося, що бойовики «ДНР» передали українській стороні тіло військового Романа Беспалого, попередньо вилучивши органи, за якими можна встановити причину смерті.

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