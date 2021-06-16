Роману Галусі було 24 роки

У зоні бойових дій на Донбасі у середу, 16 червня, загинув мешканець Рава-Руської Роман Галуха. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив голова Рава-Руської ОТГ Іван Івануса.

«Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією», – йдеться в повідомленні Рава-Руської ОТГ.

Роман Галуха загинув у Луганській області. Голова Львівської облради Ірина Гримак повідомила, що Роман Галуха служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, що базується в Яворові.

Нагадаємо, що у штабі ООС 14 червня повідомляли, що на Донбасі двоє бійців підірвалися на невідомому пристрої.