З 27 липня минулого року на Донбасі загинули 45 українських військовослужбовців

У понеділок, 16 серпня, в районі проведення Операції Обʼєднаних сил (ООС) незаконні збройні формування Росії пʼять разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один військовий загинув, йдеться у ранковому зведенні ООС.

Як розповіли у відомстві, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював позиції українських бійців зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також в районі Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Новомихайлівки та поблизу Причепилівки бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військовий загинув. На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російських найманців зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що з 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Однак на практиці вона існує лише формально: російські найманці постійно порушують домовленості: за рік дії режиму припинення вогню набуло зафіксовано майже 2 тис. обстрілів, загинули 45 українських військових, ще 163 – отримали поранення. Крім того,13 серпня українська розвідка повідомила про нарощування Росією бойової спроможності на Донбасі.