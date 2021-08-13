Російські збройні формування вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції, внаслідок чого двоє бійців отримали поранення, повідомив увечері в п’ятницю, 13 серпня, прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

«Унаслідок обстрілу отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Обстріл стався у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» з артилерійських систем калібру 122мм і мінометів калібру 120 і 82мм. У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь.

Додамо, що у четвер, 12 серпня, бойовики на Донбасі поранили одного українського військового.