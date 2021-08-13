П'яний російський окупант на Донбасі під час конфлікту відкрив вогонь по інших бойовиках, які також розпивали алкоголь. В результаті загинули семеро осіб ­– четверо найманців та троє цивільних.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в п’ятницю, 13 серпня, інцидент трапився на днях в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР». Найманці цього угруповання розпивали алкоголь після чого між ними виникла бійка.

Під час сутички бойовик Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї та кинув гранату, в результаті загинули четверо найманців та троє цивільних. Інших подробиці про стрілянину розвідка не повідомила.

«Алло, Саня. Ты там приготовь человечка 3-4 экипированы с оружием. На домике пусть все готовы будут. У нас бл*дь, проишествие пиз*ануться бл*дь. Одна з* с катух слетела нах*й, перевалила тут целую кучу людей», – йдеться в одному із перехоплених українськими розвідниками фрагменті перемовин бойовиків.

Також із перехоплених розмов бойовиків випливає, що Даниїлу Цупріку­ 19 років. Наразі його розшукують.