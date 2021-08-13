П’яний бойовик вбив чотирьох товаришів та трьох цивільних на Донбасі
Між нетверезими окупантами сталася бійка під час якої один із них відкрив вогонь та кинув гранату
П'яний російський окупант на Донбасі під час конфлікту відкрив вогонь по інших бойовиках, які також розпивали алкоголь. В результаті загинули семеро осіб – четверо найманців та троє цивільних.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в п’ятницю, 13 серпня, інцидент трапився на днях в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР». Найманці цього угруповання розпивали алкоголь після чого між ними виникла бійка.
Під час сутички бойовик Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї та кинув гранату, в результаті загинули четверо найманців та троє цивільних. Інших подробиці про стрілянину розвідка не повідомила.
«Алло, Саня. Ты там приготовь человечка 3-4 экипированы с оружием. На домике пусть все готовы будут. У нас бл*дь, проишествие пиз*ануться бл*дь. Одна з* с катух слетела нах*й, перевалила тут целую кучу людей», – йдеться в одному із перехоплених українськими розвідниками фрагменті перемовин бойовиків.
Також із перехоплених розмов бойовиків випливає, що Даниїлу Цупріку 19 років. Наразі його розшукують.