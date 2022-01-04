У Донецькій області знайшли мертвим 20-річного військового, який служив за контрактом. За попередньою інформацією, він покінчив життя самогубством, вистреливши собі в голову зі своєї штатної зброї.

Як повідомили 3 січня у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, уродженець смт Нововасилівка Запорізької області, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин загинув 3 січня.

Окрім самогубства, слідство розглядає й інші версії загибелі, зокрема, умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Зараз правоохоронці проводять розшукові дії, необхідні для вивчення всіх обставин події. Усіх, хто має інформацію про обставини події, просять звернутися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за телефоном +38 (066) 732 16 91.