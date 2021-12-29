У Донецькій області у вівторок, 28 грудня, знайшли застреленим солдата-контрактника родом із Запоріжжя. Правоохоронці припускають, що він скоїв самогубство, застрелившись зі штатної зброї під час бойового чергування.

За інформацією Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, 36-річний старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, вистрілив собі в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Окрім самогубства, правоохоронці також розглядають смерть солдата внаслідок доведення до самогубства, умисного вбивства або необережного поводження зі зброєю. Вони повідомили, що проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин загибелі солдата.

Нагадаємо, подібний випадок стався 22 грудня на Луганщині. Молодий солдат-контрактник під час нічного чергування також вистрілив собі в голову зі штатної зброї і загинув.