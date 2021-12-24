На Луганщині знайшли мертвим солдата-контрактника 1999 року народження, уродженця Херсонської області. Інцидент стався ще 22 грудня.

«Солдат перебував на нічному чергуванні на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Серед версій загибелі солдата, окрім самогубства, розглядають умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Справу розслідує поліція.