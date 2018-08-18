На Донбасі затримали старшокласника за допомогу російським окупантам

Правоохоронці викрили та затримали учасника незаконного збройного формування «ДНР», який на момент вчинення злочину був неповнолітнім.

Як повідомляє прес-центр ООС, у серпні цього року співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції в числі інших викрили та затримали учасника НЗФ «ДНР», якому на момент вчинення злочину було 15 років.

Силовики встановили, що юнак з Донеччини в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди та обіцянок отримання матеріальної вигоди, добровільно приєднався до НЗФ «ДНР». Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр. Виявлених патріотично налаштованих громадян, як «порушників комендантського часу», запровадженого бойовиками, вони доправляли до місцевого штабу «ДНР».

З початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, неповнолітній юнак терміново полишив лави бойовиків та вирішив на деякий час покинути місто.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ, стосовно вказаного громадянина України відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України – «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Наразі затриманий співпрацює зі слідством.

«Як виявляється, бойовики активно залучали до своїх лав неповнолітніх осіб, які не усвідомлюючи йшли на злочин. Вони були свідками безладу, що несли послідовники «Руского миру», а окремі з них, одурманені видом крові та страждань, під схвальні вигуки бойовиків, ставали учасниками знущань над затриманими мирними мешканцями», - зазначили в прес-центрі ООС.