З червня 2024 року Магомед Бучаєв добровільно долучився до російської армії

На Донеччині ліквідували колишнього продюсера російського пропагандистського телеканалу RT (раніше Russia Today) Магомеда Бучаєва, який воював проти України. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Зазначається, що 27-річний пропагандист та російський військовий Магомед Бучаєв помер 17 листопада під час спроби штурмувати позиції українських військових біля Часового Яру. За словами пропагандистів, під час спроби штурму Бучаєв йшов перший і тому «прийняв удар на себе».

Магомед Бучаєв три роки працював продюсером телеканалу RT та створював пропагандистські матеріали. У червні 2024 року він добровільно долучився до російської армії та брав участь у війні проти України.

Як зазначає «Фокус», на сайті Санкт-Петербурзького державного університету вказано, що у 2021 році Бучаєв Магомед Маратович здобув ступінь магістра за напрямом «Міжнародні відносини».

Додамо, що пропагандисти не повідомили, чи вдалося евакуювати тіло Бучаєва.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що в Україні ліквідували 47-річного російського генерала Павла Клименка. Він був командиром 5-ї окремої мотострілецької бригади імені Олександра Захарченка.