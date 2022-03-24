У четвер, 24 березня, голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про смерть ще шістьох людей від ворожих обстрілів. Серед загиблих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопець.

«Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі», – написав Павло Кириленко.

24 березня від російських обстрілів загинули три людини у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено шістьох цивільних.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі», – додав голова ОДА.

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.