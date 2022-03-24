Рівно місяць українці відважно обороняють свою землю від російських окупантів. За цей час ми пережили чимало тривог, втрат та болю, але ми об’єднались проти ворога у одну велику сім’ю – від сходу до заходу, а це вже чимала перемога. Віримо у ЗСУ, допомагаємо армії та знаємо, що скоро наша велика сім'я святкуватиме перемогу в українському Херсоні.

ZAXID.NET підсумовує двадцять дев’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни знову скинули заборонені фосфорні бомби, цього разу на Луганщину. Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. А при потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки.

У Харкові росіяни обстріляли відділення «Нової пошти», де мешканці отримували гуманітарну допомогу. Шестеро людей загинули, 15 поранені.

У порту Бердянська українські військові підірвали великий російський десантний корабель «Орск». На Сумщині через велику кількість вбитих окупантів, тіла яких не забирає Росія, назріває екологічна катастрофа.

У нашому Маріуполі окупанти почали примусову депортацію мешканців до Росії. Незаконно вивезли вже 15 тис. цивільних.

Генштаб ЗСУ зафіксував суттєве збільшення вильотів російських літаків протягом минулої доби. 23 березня було зафіксовано понад 250 вильотів літаків (на 60 більше, ніж 22 березня).

Щодо хороших новин, то у результаті першого повноцінного обміну полоненими з російського полону в Україну повертаються 10 військових та 19 цивільних моряків.

Втрати російських окупантів

У порту Бердянська українці підірвали великий російський десантний корабель «Саратов». Наші захисники також пошкодили ще два ворожі кораблі та знищили резервуар на 3000 тонн палива.

Російський гелікоптер обстріляв позиції своєї армії під Харковом. Було знищено велику кількість особового складу та ворожої техніки. На Харківщині українські військові збили російський винищувач Су-34, артилеристи розбили також зведений підрозділ РФ.

Росіян разом із технікою знищили й на Чернігівщині та на сході, ЗСУ також захопили колону забезпечення російських військ. У Маріуполі сили ЗСУ знищили броньовану машину та три вантажівки окупантів. У боях біля Маріуполя помер також комбриг морської піхоти РФ Алєксєй Шаров.

Станом на ранок 24 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 15800 військових. Також було знищено:

танків – 530 (+13);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 597 (+19);

артилерійських систем – 280 (+13);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 82 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 47 (+0);

літаків – 108 (+7);

гелікоптерів – 124 (+0);

автомобільної техніки – 1 033 (+25);

легких швидкісних катерів/кораблів – 4 (+0);

цистерн з паливом – 72 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 50 (+8);

спеціальна техніка – 16 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Шестеро загиблих та 15 поранених через обстріл «Нової пошти» у Харкові, також четверо цивільних загинули на Луганщині.