Окупанти за день позбулися 12 танків, 2 літаки та іншу техніку

Українські військові у зоні Операції об'єднаних сил 24 березня збили два російські літаки. Також вони відбили 9 атак ворожих військ. Під час боїв знищили до 200 російських загарбників, а також багато їхньої техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони над Донбасом збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника. А крім них ще багато наземної техніки.

«Українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, загальну статистику бойових втрат російських військових можна переглянути у щоденному зведенні ZAXID.NET.