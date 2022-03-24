Знищений в Україні окупант Алєксєй Шаров

У боях під Маріуполем українські військові ліквідували командира 810-ї бригади морської піхоти РФ, гвардії полковника Алєксєя Шарова.

Про загибель 22 березня біля Маріуполя командира 810-ї гвардійської окремої ордена Жукова бригади морської піхоти, гвардії полковника Алєксєя Шарова повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела у Чорноморському флоті.

Алєксєя Шарова було призначено командиром 810-ї бригади минулого року. Бригада дислокується у Бухті Козачій біля Севастополя в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, за час великої війни проти України російська армія зазнала значних втрат військової техніки та особового складу. Ліквідовано понад 15 тис. російських солдатів, знищено щонайменше п'ятьох генералів, шістьох полковників та підполковників армії РФ.