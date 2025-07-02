Затриманому загрожує 15 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на Донеччині військового, який продавав вкрадену з частини зброю. Про це у середу, 2 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у квітні 2025 року військовий знайшов через соцмережі клієнта та обміняв вкрадені з частини 26 гранат й 9 гранатометів на дрон. Згодом він продав дрон цивільному з Харківської області за 40 тис. грн.

Після цього військовий намагався продати за 65 тис. грн 9 гранат й 3 гранатомети за 65 тис. грн, але його затримали співробітники ДБР. Встановлено, що загалом боєць намагався збути 35 гранат та 12 гранатометів, які викрав зі свого підрозділу.

«Працівники ДБР знайшли й вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України», – йдеться у повідомленні ДБР.

Військовослужбовцю оголосили підозру у привласненні бойових припасів та вибухових речовин шляхом використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України), а також у збуті бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі суд обрав для військового запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.