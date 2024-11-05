На Донеччині злочинці видобули вугілля на понад млрд грн

Правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке організувало незаконний видобуток вугілля на території шахти «Свято-Покровська» у селищі Курицине на Донеччині. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, у 2021 році одне з приватних товариств отримало ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища вугілля, проте так і не розпочало роботи. Цим скористалися десятеро людей, які об’єдналися у злочинне угрупування та почали незаконний видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів без дозвольних документів.

«До злочинного об’єднання входили фізично підготовлені громадяни, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу та подальшу його охорону, а також люди, обізнані з видобутком вугілля і його реалізацією», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Одним з учасників схеми був голова селищної ради. Він підробив документи щодо передачі в оренду земельної ділянки, на якій видобували вугілля.

Видобуте вугілля злочинці продавали населенню та бюджетним організаціям через низку підприємств. Такі дії угрупування завдали державі збитків на понад мільярд гривень збитків.

Слідці провели понад 20 обшуків у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Під час слідчих дій у помешканнях злочинців виявили та вилучили понад 1,4 млн грн, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, сім транспортних засобів, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність.

Правоохоронці затримали організатора та вісім учасників схеми. Їм повідомили про підозри у створенні злочинної організації, протидії законній господарській діяльності, підробленні документів та незаконному видобутку корисних копалин.

Голову селищної ради підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених тим же статтями, а також в участі у злочинній організації службовою особою (ч. 3 ст. 255). За даними слідчих, він перебуває за кордоном. Правоохоронці планують оголосили його у розшук. Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі.