Із понеділка, 26 серпня, в Львівській області на дорогах державного значення запрацюють ще вісім камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Загалом контроль за дотриманням правил дорожнього руху на автошляхах Львівщини здійснюватимуть 31 камера. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

«На жаль, на автошляхах щодня трапляються ДТП, причиною яких часто є перевищення швидкості руху. Камери для швидкісного контролю встановлені на ділянках концентрації ДТП та з підвищеною аварійністю. Враховуючи те, що на окремих ділянках доріг вже кілька років працює автоматичний контроль швидкості, спостерігаємо суттєве зниження кількості аварій. Переконаний, що додаткові камери також сприятимуть значному зменшенню кількості ДТП», – повідомив керівник Служби відновлення у Львівській області Олег Береза.

Перелік місць, де будуть додаткові камери:

на магістралі М-06 Київ-Чоп у місті Стрий та селі Дубина ;

та селі ; на автомобільній дорозі М-10 Львів-Краковець у селі Ямельня ;

; на автомобільній дорозі М-11 Львів-Шегині у селах Конопниця , Твіржа , Гостинцеве та Волиця ;

, , та ; на дорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Рогатин-Бібрка-Львів у селі Давидів.

Нагадуємо, згідно з правилами дорожнього руху, швидкість транспортних засобів у межах населених пунктів не повинна перевищувати 50 км/год, за межами населених пунктів на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год., на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год.