Львів'яни Світлана та Євген Кравси уночі 6 лютого повернулись зі змагань ретро-автомобілів Rallye Monte-Carlo Classique 2022 в Монако. Звідти вони привезли командний Кубок, звання переможців «Конкурсу елеганції» та низку міжнародних домовленостей. Євген Кравс розповів ZAXID.NET, з якими труднощами зіткнувся львівський екіпаж, про що подружжя домовилось з європейцями та як це – їхати «Запорожцем» нічними засніженими Альпами.

Пройшли там, де не змогли професіонали

Ралі Monte-Carlo Classique 2022 є трохи полегшеною частиною перегонів, в яких беруть участь спортивні ретро-автівки. Але ця «легкість» лише у тому, що учасники «Класік» не змагаються на час, як учасники «Історік». Траса, погода та перешкоди для них ті ж, що і для спортивних машин з професійними водіями.

Атмосфера ретро-перегонів в Монако. Фото Євгена Кравса

У перегонах «Історік» взяли участь близько 300 екіпажів з різних країн Європи, та 74 з них до фінішу дійти не змогли. У «Класік» було 27 екіпажів і майже всі із завданням впорались.

«Світлана гнала так, що я часом заплющував очі. Там є такі козячі стежки… На висоті 1140 метрів над рівнем моря була хуртовина, сніг і 5 градусів морозу. Внизу, у Монако, в той час було +15. Ми думали, що ми добре підготовлені, бо раніше брали участь в різних змаганнях, тренувались, але було надзвичайно складно. Та все ж, ми пройшли там, де змогли пройти не всі професіонали», – розповів штурман львівського екіпажу.

Дорога в Альпах. Фото Сергія Малика

Із 5-ти українських «запорожців» 4 дійшли до фінішу. На жаль, жіночий екіпаж із Чернівців вибув зі змагань через кілька годин після старту через поломку. Несправності з машинами траплялися і в інших українців – і з Києва, Тернополя, Львова і Запоріжжя. Та команди повертались в стрій.

Змагання, пояснює Євген Кравс, полягає у тому, наскільки регулярно учасники рухаються трасою без відхилень і здатні пройти її повністю, до фінішу. Відстежує це спеціальний трекер на кожній автівці. Львівський екіпаж подолав дорогу, але у перший день змагань збився з курсу і зробив «екскурсійний гак» у 170 км.

«Ми всі, хто дійшов до фінішу, стали переможцями. Тут немає розподілу на місця. Та найбільш технічно подолати трасу у нашій категорії зміг київський екіпаж на «Запорожці» – водій Сергій Малик, штурман – Геннадій Вільгоцький», – розповів Євген Кравс.

Команда із 5 українських «Запорожців» отримала Кубок, що почергово експонуватимуться у Києві, Львові, Тернополі, Чернівцях і Запоріжжі.

Українці уперше взяли участь у престижних міжнародних історичних перегонах. Фото Євгена Кравса

Львів'яни – найпомітніші

Окрім командного Кубку, Світлана та Євген Кравси отримали персональне запрошення від організаторів перегонів для участі у ювілейних змаганнях наступного року. Таке запрошення гарантує допуск до змагань поза всіма кількісними правилами відбору.

Також Світлану і Євгена Кравсів оголосили переможцями «Конкурсу елеганції» – за яскраві костюми у стилі ретро та артистизм.

«Першого дня до нас підходило багато учасників, роздивлялись, питали, звідки ми. Наступного дня усі вже кричали «Слава Україні!», коли бачили нас. А на командорському балу, яким завершились перегони, українці були єдиними учасниками, кому дозволили прийти в одязі з елементами національного строю – ми 30-та країна, яка приєдналась до змагань, і нам 30 років. Світлана була в чудовій вечірній сукні з вишивкою – Україну і Львів гості запам'ятали», – розповідає Євген Кравс.

Світлана та Євген Кравси на командорському балу з учасниками ралі Монако

Він додає, що участь у ралі такого рівня коштує дорого, та львів'яни їхали туди і витрачали гроші не лише заради спортивного інтересу.

«Ми за ці гроші могли би засмагати на Балі. Але нам ідеться про промоцію України і Львова. Нам важливо, щоб про нас чули, важливо налагоджувати контакти і бути впізнаваними у цій спільноті, щоб згодом запросити європейців до нас у Карпати», – говорить Євген Кравс.

Ралі в Карпатах

У Світлани та Євгена Кравсів є мрія – організувати ралі такого ж рівня, як у Монако, в українських Карпатах. Для цього вже розпочали співпрацю зі Службою автомобільних доріг Львівщини та переговори із гонщиками з різних країн.

«Наприкінці цього року завершиться будівництво малого карпатського кільця – це буде 284 км дороги європейського рівня, що з'єднає три області – Львівську, Івано-Франківську і Закарпатську. Вже у 2023 році ми плануємо організувати перші міжнародні перегони цим кільцем», – говорить Євген Кравс.

Він переконаний, що у Карпатському регіоні є все, щоб і задовольнити, і вразити вишукану європейську публіку – готелі з належним сервісом, органічні продукти і тепер вже якісні дороги.

«У Монако ми багато з ким говорили на цю тему і люди зацікавились, вони з радістю би приїхали на змагання в Україну. Ми також домовились про підтримку з організаторами ралі в Монако – вони допоможуть з інструкторами, проконсультують щодо організації, а також розмістять інформацію про наші змагання на своєму сайті. Це допоможе через деякий час зробити ралі малим карпатським кільцем офіційно визнаним європейським ралі», – розповідає Євген Кравс.

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Жовтий «Запорожець» Світлани та Євгена Кравсів після лікування та відпочинку до початку підготовки до наступних перегонів експонуватиметься у львівському ретро-гаражі на вулиці Вітовського. Там же скоро можна буде побачити командний Кубок, привезений українцями з Монако.

Детальніше про підготовку Світлани і Євгена Кравсів до ралі і про довгий шлях українців в Монако читайте у матеріалі ZAXID.NET «Якщо жінка сильно хоче».