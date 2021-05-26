Новий пікап має настільки екзотичну зовнішність, що вразив мільйон споживачів

У 2019 році, коли Ілон Маск показав світу чудернацький пікап Tesla Cybertruck, в компанії почали приймати на нього замовлення. Сплативши всього 100 доларів авансу, можна було записатись в чергу на дивовижне авто. Сьогодні, ще до початку виробництва цього авто, замовлень назбиралось понад мільйон, стверджує сервіс Reservation Tracker, який відстежує резервації. Tesla поки що не розголошує реальну кількість замовлень, адже багато хто міг за цей час відмовитись.

Першим, хто замовив авто та вніс стодоларову заставу, новенький пікап Tesla Cybertruck можуть продати не раніше ніж наприкінці цього року або на початку наступного. Завод Tesla в Техасі, який вироблятиме цю модель, ще не готовий. Не говорячи про власне автомобіль Tesla Cybertruck, який має дуже складну як для пікапа будову.

Tesla Cybertruck на Гігафабриці Tesla в Техасі, де вона буде вироблятись

Tesla Cybertruck на Гігфабриці Tesla в Техасі, де вона буде вироблятись

Втім, вже зараз у Tesla на рахунках лежить 100 мільйонів доларів за резервацію. А якщо вони все-ж таки перетворяться на реальні замовлення, компанія отримає приблизно 63 мільярди доларів доходу. Якщо, звісно, за наступні кілька років конкуренти не створять чогось ще більш грандіозного, незвичайного та дешевшого.