Українсько-шведська фабрика килимів працює з 2007 року

На українсько-шведській фабриці килимів Vandra Rugs AB, яка переїхала із Каховки у Косів, запустили в роботу семиметровий ткацький верстат. Зараз тут виготовляють вовняні килими для Європи і застосовують найсучасніше ткацьке обладнання.

Про запуск нового ткацького верстату на фабриці Vandra Rugs AB у Косові у вівторок, 4 жовтня, повідомила керівниця Косівського музею народного мистецтва Вікторія Яремин у Facebook.

«Урочистий запуск нового семиметрового ткацького верстату у релокованому з Каховки до Косова українсько-шведському підприємстві Vandra Rugs AB. На найсучаснішому обладнанні ткацьке ательє виготовляє вовняні килими для Швеції та інших країн Європи. На презентацію завітав пан Тобіас Тиберг – посол Швеції в Україні», – повідомила Вікторія Яремин.

Зазначимо, шведська фабрика килимів Vandra Rugs відкрила ательє в Україні у 2007 році – в Каховці Херсонської області. Українські ткалі перед запуском фабрики пройшли навчання у Швеції для вивчення місцевого ткацтва. Після початку повномасштабного Росії в Україну, підприємство релокувалося на Прикарпаття – у Косів.

Усі килими Vandra Rugs тчуть з використанням найякісніших натуральних матеріалів бавовни, повсті, вовняної пряжі та льону. Фабрика покриває весь процес виробництва – від фарбування матеріалів до дизайну і виробництва.