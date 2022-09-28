В ательє вже є 10 професійних швейних машин, які дозволють виконувати роботу буль-якого рівня складності

В Івано-Франківську відкрили перше соціальне ательє, яке займатиметься ремонтом і пошиттям речей для військовослужбовців, для переселенців і малозабезпечених громадян. Перше замовлення ательє вже виконали. Це були 69 зимових спальників для військових на передову. Незабаром кравчині пошиють тут кілька десятків комплектів постільної білизни для центру проживання переселенців. Прибуток від замовлень ательє спрямовуватиме на соціальні проекти.

Про відкриття першого соціального ательє в Івано-Франківську у середу, 28 вересня, повідомила прес-служба мера міста Руслана Марцінківа. Зазначається, що у новому ательє наразі вже є 10 професійних виробничих швейних машин, тут можуть ремонтувати одяг та шити речі будь-якої складності.

«Увесь прибуток, який ми будемо отримувати, буде направлений на соціальні проекти, які організує наша організація. Крім надання послуг ремонту, пошиття одягу, ми будемо проводити навчання і підвищувати майстерність кравецьких справ для бажаючих», – відзначила Леся Аронець, голова правління громадського центру «Еталон».

Перше замовлення в соціальному ательє вже виконали: це 69 теплих зимових спальних мішків для військових. Спальники незабаром відправлять солдатам на передову.

Зазначимо, проект «Соціальне ательє» створений за підтримки міжнародних організацій. Наразі в соціальному ательє є 10 професійних швейних машин. Найближчим часом кравчині пошиють кілька десятків комплектів постільної білизни для центру компактного перебування переселенців. Для цього вже закупили тисячу метрів відповідної тканини.