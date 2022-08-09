Відомий український гурт «Без обмежень» став першим амбасадором Hope.UA

Hope.UA – український благодійний фонд, який працює з перших днів війни задля забезпечення гуманітарних та тактичних потреб Міноборони і Збройних Сил, а також потреб цивільного населення, що проживає поблизу окупованих та на тимчасово окупованих територіях.

Через склад фонду пройшло понад 5 тисяч тонн гуманітарної допомоги різного типу вартістю понад 6 мільйонів доларів, зокрема, близько 5 тисяч бронежилетів та 5 тисяч касок. Від початку фонд функціонував на власні кошти, а тепер починає збирати пожертви від благодійників і закликає бізнес долучатися до програми корпоративної соціальної відповідальності.

Гідне житло для вимушених переселенців

Основні напрямки роботи фонду – будівництво соціального житла, гуманітарна допомога, юридична та медична підтримка. Зокрема, у фонді працює цілий юридичний відділ, який допомагає постраждалим від війни, а зараз фонд шукає партнерів для будівництва соціального житла Sich – як в Україні, так і за кордоном. Уже розробляється проектно-кошторисна документація для кількох проектів як приватних будинків, так і цілого житлового кварталу у Львівській та Житомирській областях.

Зустріч команди Hope.UA з генеральним консулом України в Кракові

Sich – це житловий комплекс, збудований за принципом «живи, працюй, відпочивай», або «місто в місті». У комплексі мають бути 4-поверхові будинки з 1-3-кімнатними квартирами, а також обов’язкова інфраструктура першої потреби – супермаркет, аптека, дитячий центр чи садочок, школа, амбулаторія, кафе, коворкінг, салони краси, ЦНАП, бомбосховище тощо.

«Sich – це не про будівлі. Це про людей, про забезпечення робочими місцями, про створення нових ідей. Мета проекту – об’єднати людей в одну еко-систему, імплементувати європейські цінності, дати людям можливість жити по-новому, дати їм надію. Ми вже презентували його в Європі – у Любліні, Кракові, Брно, Празі, Братиславі, Відні, зустрічалися з бізнесменами, політиками, журналістами. За нашим задумом, будівництво має зайняти від 2 до 12 місяців, проте це буде не тимчасове, а постійне житло з гарантією на 100 років», – говорить Роман Гринкевич.

Крім того, фонд Hope.UA добудовує дитсадок в Ірпені, якому бракує ще 350 000 $ на оздоблювальні роботи та благоустрій.

Гуманітарна та моральна підтримка

Благодійний фонд Hope.UA також створив програму харчових наборів Hope Boxes для родин, які постраждали від війни. Hope Boxes – це набір продуктів та засобів гігієни на сім’ю з трьох людей на місяць, які збирають у Львові. За словами голови координаційної ради Hope.UA Анни Ткачик, фонд вирішив складати ці набори виключно з продуктів українських виробників.

«За кордоном продукти харчування та засоби гігієни були завжди дорожчими, ніж в Україні, а логістика додатково збільшувала вартість одиниці товару. Натомість зараз в Україні є потреба у підтримці національної економіки і вітчизняних виробників, але водночас залишилася і велика кількість людей, які потребують гуманітарної допомоги», – підкреслила вона.

Відомий український гурт «Без обмежень» став першим амбасадором Hope.UA, і саме з музикантами команда благодійного фонду 14 червня відвідала Миколаїв. Там вони передали 300 наборів Hope Boxes, а також ще понад 50 бронежилетів та автомобіль для військових. Окрім гуманітарної місії, гурт «Без обмежень» також завітав до військових, щоб підбадьорити їх у боротьбі за перемогу України.

«Ми приїхали, у першу чергу, подякувати нашим військовим за захист нашої держави, за їх звитягу. Звісно, ми підготували для них і багато музики. Бажаю всім терпіння, перемоги, віри у ЗСУ та незламність війська. Миколаїв прекрасне місто, і він обов’язково вистоїть, як і вся Україна», – зазначив лідер гурту Сергій Танчинець.

Загальна вартість допомоги складає орієнтовно 138 000 доларів. Зараз команда фонду з музикантами збирає кошти на Hope Boxes, дрони, тактичне спорядження та автомобіль для військових.

Що таке корпоративна соціальна відповідальність

Hope.UA розробив концепцію корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для бізнесу. Її суть в тому, що певна компанія діє не тільки для досягнення своїх фінансових цілей, але й допомагає суспільству, намагається його покращити та зробити внесок у сталий розвиток. Мета КСВ – заохочувати підприємства працювати етично та більш позитивно впливати на суспільство.

Філантропічна соціальна відповідальність виходить за межі лише максимально етичної діяльності та передбачає активне покращення суспільства. Цей тип корпоративної соціальної відповідальності часто асоціюється з пожертвуваннями грошей, але насправді це більш широке поняття – від інвестицій в громаду до участі в місцевих проектах.

Презентація концепції корпоративної соціальної відповідальності в Кракові

Категорії КСВ, які пропонує Hope.UA:

будівництво соціального житла;

надання гуманітарної допомоги;

медична підтримка;

підтримка сімей, постраждалих від війни.

«Вже кілька компаній доєднались до програми корпоративної соціальної відповідальності: ювелірний бренд Sova, логістична компанія "Нова пошта", будівельна компанія "Сіті Град", ресторан Savor, готель Taurus, ресторан Faber, мережа автохабів Lion, інвестиціно-будівельна компанія Stone Development та рекламна агенція Leo Marketing agency. Благодійний фонд Hope.UA вдячний своїм партнерам та запрошує нових до співпраці», – розповідає операційний директор фонду Володимир Беньо.

Так, з перших днів війни компанія Sova сумарно перерахувала близько 3,5 млн грн на підтримку українських військових та з початку протистояння допомагає забезпечити всім необхідним територіальну оборону. Співробітники Sova займаються волонтерською діяльністю в різних містах України, допомагаються з логістикою, фасуванням продукції, доставкою продуктів та ліків тим, хто цього потребує, першою медичною допомогою, плетінням сіток та іншим.

У травні з нагоди дня матері Sova перераховувала частину коштів від продажу кожної прикраси, щоб зібрати святкові кошики та подарувати теплі слова й усмішку мамі, чий син чи донька наразі не можуть привітати її особисто, адже боронять свободу країни. Увесь травень бренд збирав історії мам ЗСУ про їх дітей – їхнє дитинство, юність, службу в армії. Близько 200 мам захисників, які заповнили анкети на сайті Sova, отримали фірмові подарункові корзини зі смаколиками та приємними дрібничками.

Корпоративна соціальна відповідальність є цінним способом для компаній продемонструвати свою гуманність, одночасно виконуючи свою роль у суспільстві. Наш світ, люди та організації стають все більш взаємопов’язаними, і КСВ допомагає активно керувати цими зв’язками на користь компанії та пов’язаним з нею спільнотам і організаціям.

Співпраця з фондом Hope.UA: як можна допомогти

Механіка співпраці по корпоративній соціальній відповідальності:

підписуємо договір про співпрацю на місячну фіксовану роботу;

благодійний фонд щомісяця звітує про виконану роботу по всіх напрямках, готує звіт, який компанія зможе розмістити на своїх ресурсах;

Hope.UA публікує на своїх ресурсах інформацію про співпрацю з компанією.