Макет будинку з відтвореним ренесансним аттиком

Львівська міська рада погодила проект реставрації давньої Еміновичівської кам’яниці на вул. Вірменській, 17, історія якої сягає ще XV століття. 12 березня на об’єкті провели консультативну раду при управлінні охорони історичного середовища. Рада підтримала напрацьований ескіз реставрації будівлі з відтворенням аттику на даху, повідомила керуюча справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва. Після цього власник приміщення скерує цей проект на розгляд та погодження в обласну адміністрацію та міністерство культури, оскільки будівля є пам’яткою національного значення.

«Реставрація передбачає відновлення фасадів, різьблених білокам’яних елементів, кам’яної та цегляної кладки стін; консервацію різночасового живопису на стінах другого поверху; реставрацію балок перекриттів, підлог та сходів», – зазначили в управлінні охорони історичного середовища.

Урбаністичний пейзаж околиць міста, на якому зображене середмістя і замок (фото ЛМР)

«Будівля буде використовуватися для багатьох функцій – як виставковий зал, музей. Всі знайдені елементи будуть експонуватися. Максимально детально продемонструють всі знайдені періоди – від готики до історизму. Оформлення інтер’єру та екстер’єру ще обговорюється в деталях», – розповіла ZAXID.NET керівниця управління Тетяна Балукова.

Перед погодженням проекту у будівлі провели комплексні наукові дослідження під керівництвом наукового керівника Олега Рибчинського, художника-реставратора монументального малярства Василя Карпіва. Науковці встановили, що будівля існує щонайменше з XV ст. За її столітніми нашаруваннями можна вивчати історію Львова.

Там знайшли унікальні стелі, розписи та кахлі з готичної печі з гербом Пруcського королівства, гербом Холмської землі та зображенням короля. У будинку проживали вірменські купці, у підвалі в часи Голокосту переховувалася єврейська родина. Також там, ймовірно, під час пацифікації переховувався січовий стрілець: у балці знайшли значок, захований у німецькомовну газету 1916 року. Детальніше про знахідки кам’яниці читайте у попередньому матеріалі ZAXID.NET.