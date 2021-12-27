На фасаді львівської Ратуші влаштували 3D-шоу. Тривимірний мапінг присвятили століттю відомого скульптора і графіка Михайла Дзиндри.

Під час дійства на Ратуші можна було побачити роботи митця, їхні особливості та деталі. Це перша офіційна подія в межах відзначення столітнього ювілею митця.

«Це є аудіовізуальне мистецтво, шоу називається «Скульптури Михайла Дзиндри». Відповідно, ми хотіли надати публічності цій сотій річниці. І закликаємо всіх надалі слідкувати за подіями й проектами, що будуть в рамках відзначення століття Дзиндри», – розповідає директорка міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Зокрема, планують видати каталог, присвячений скульптору, а також проводити освітні лекції та концерти.

Зазначимо, Михайло Дзиндра – всесвітньо відомий український скульптор, графік та архітектор, який збагатив світове мистецтво новим баченням пластики та модерної композиції. Митець народився на Львівщині.

Однак у 50-х роках минулого століття виїхав з родиною до США, де мав успішну мистецьку кар’єру. Після проголошення незалежності у 1991 році він вирішує повернутися на батьківщину. А у 2005 році у Брюховичах біля Львова відкрили Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри.

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