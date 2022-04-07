Перші результати роботи можна буде оцінити з наступного тижня

МВС України разом із експертами Google розпочали проект з оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України. Перші панорамні знімки зруйнованого Ірпеня мають оприлюднити наступного тижня.

«Цей проект стартував зі звільненого міста Ірпінь, – сказав заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко. – Одночасно роботу розпочинають декілька команд. Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. Ця інформація буде розміщена на Картах Google та буде доступна для широкого загалу. Увесь світ має бачити, як наші міста виглядали раніше і що з ними скоїв агресор».

Також планується, що новий проект буде у загальному доступі для людей, які хочуть володіти об’єктивними даними про свою місцевість та своє нерухоме майно.

Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників, які зможуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій та додаткової фіксації стану речей в регіоні.

Перші результати роботи можна буде оцінити з наступного тижня. Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель у м. Ірпінь.