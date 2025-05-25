Правоохоронці на місці ДТП на дорозі Харків – Охтирка, 25 травня 2025 рік

У неділю, 25 травня, на Харківщині сталася аварія, в якій загинули трирічна дівчинка та 45-річна жінка. 52-річний водій, який перебував зі загиблими в авто, скоїв самогубство.

За інформацією поліції Харківщини, смертельна ДТП трапилась на дорозі Харків – Охтирка біля села Крупчине Богодухівського району близько 14:40. Попередньо, 52-річний водій кросовера Hyundai Tucson під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням. Після цього він зіткнувся з попутним автомобілем Fiat Tipo, а потім з вантажівкою Renault Magnum, яка їхала по зустрічній смузі.

Вантажівка Renault Magnum, в яку в'їхав Hyundai Tucson (Фото поліції Харківщини)

Унаслідок ДТП на місці загинули двоє пасажирок Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Через сильне емоційне потрясіння 52-річний водій кросовера покінчив життя самогубством. Водії інших автомобілів зазнали гострої реакції на стрес, додали поліцейські.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.